Концепция реинтеграции Донбасса от Турчинова. Главная

Опубликован проект концепции закона «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Громадське».

Выяснилось, что проект концепции пока умещается на одном листе и состоит из преамбулы и шести пунктов.

В то же время источники, предоставившие документ, отмечают, что это не окончательная версия и в нее могут быть внесены изменения и дополнения. Но именно этот законопроект на прошлой неделе обсуждался на заседании Стратегического совета при президенте.

В преамбуле концепции отмечается, что правовой режим антитеррористической операции, введенный в апреле 2014 года, позволил, с одной стороны, остановить расширение российской агрессии и локализовать ее в Донецкой и Луганской областях. Также он позволил провести президентские, парламентские и местные выборы.

В то же время, ни по масштабам, ни по характеру, ни по времени проведения АТО сейчас не отвечает задачам освобождения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Подчеркивается, что именно поэтому возникла насущная необходимость создать новые правовые рамки для решения этой задачи.

Далее публикуется анализ полного текста документа в том порядке, который указывает на ключевые изменения в действующей ситуации.

Шесть пунктов

1. Президент Украины в период действия этого Закона может принимать в установленном порядке решения о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных Сил Украины, других предусмотренных законами Украины воинских формирований в Донецкой и Луганской областях для восстановления территориальной целостности Украины, сдерживания и отпора вооруженной агрессии, обеспечения охраны и обороны государственной границы, линии разграничения, отражения нападений, угрожающих жизни военнослужащих или других граждан.

Андрей Парубий в комментарии «Громадському» подчеркнул, что этот пункт — один из ключевых в концепции.

«В начале агрессии России законодательно у нас было только две возможности для отпора — это формат АТО и введение военного положения. Военное положение мы не могли тогда ввести, потому что оно ограничивало демократические процедуры. В частности, не давало возможности проведения выборов. А нам важно было провести президентские, парламентские и местные выборы. Сейчас законодательно предоставляется формат для ведения боевых действий», — сказал спикер парламента.

2. Для непосредственного руководства действиями по обеспечению национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях, силами и средствами, которые привлекаются к их осуществлению, будет создан Оперативный штаб. На Оперативный штаб возлагается планирование, организация и контроль над выполнением задач по обеспечению обороны, государственной, экономической, информационной и экологической безопасности в Донецкой и Луганской областях. Оперативный штаб подчиняется Президенту Украины, а в вопросах обороны – начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины и возглавляется начальником, который назначается на должность и освобождается с должности Президентом Украины. По вопросам национальной безопасности и обороны Оперативный штаб взаимодействует со Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины, центральным органом исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий, другими государственными органами Украины в соответствии с их компетенцией, органами местного самоуправления, объединениями граждан и населением. Оперативный штаб руководит деятельностью военно-гражданских или военных администраций в случае их образования в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны. Полномочия, функции, задачи и порядок деятельности Оперативного штаба, а также срок начала его работы определяются положением, утверждаемым Президентом Украины.

Кого именно президент может назначить руководителем Оперативного штаба на данный момент неизвестно. В то же время в неофициальных разговорах депутаты от «Народного фронта» говорят, что среди предложений обсуждаемых сейчас — предоставление Оперативному штабу права определять перечень грузов, которые запрещено или разрешено перемещать между территорией Украины и временно неподконтрольными территориями.

Напомним пока перемещение таких грузов запрещено решением СНБО от 15 марта этого года.

3. На отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины.

Регулируется он соответствующим законом, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2014 после аннексии Россией Крыма. В частности, закон предусматривает, что неподконтрольная территория является неотъемлемой территорией Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

В то же время на такой территории запрещается деятельность, которая подлежит госрегулированию (лицензирование, получение разрешительных документов, сертификация и другая) хозяйственная деятельность, ввоз и/или вывоз товаров военного назначения, организация железнодорожного, автомобильного, морского, речного, паромного, воздушного сообщения.

Запрещено также использование государственных ресурсов, в частности природных, финансовых и кредитных, запрещено осуществление денежных переводов. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на неподконтрольную территорию и выезд из нее через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.

4. Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей базируются на международном праве и национальном законодательстве.

С начала войны на Донбассе депутаты приняли несколько законов относительно особенностей осуществления местного управления на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, и даже приняли в первом чтении соответствующие изменения в Конституцию.

5. Целью государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей являются: освобождение оккупированных территорий и восстановление конституционного порядка на всей территории Украины; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; укрепление независимости, государственного суверенитета и единства независимого, суверенного, демократического, правового, социального Украинского государства.

В документе не говорится о том, каким образом Украина будет добиваться освобождения территорий.

6. Государственная политика по восстановлению территориальной целостности Украины основывается на следующих принципах: восстановление территориальной целостности Украины в международно-признанных границах; соблюдение Украиной ее международных обязательств и норм международного права; опережающее развитие оборонных и возможностей в сфере безопасности Украины; приоритетность политико-дипломатических путей восстановления территориальной целостности Украины; приоритетность выполнения положений по безопасности, определенных Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, Минским меморандумом от 19 сентября 2014 и Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, как предпосылок для политического урегулирования; использование всех законных возможностей для защиты прав и свобод граждан Украины и всестороннее содействие восстановлению и развитию гуманитарных и культурных связей с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях; опора на собственные силы при максимальной реализации потенциала международного сотрудничества как на двусторонней основе, так и с использованием возможностей и инструментария международных организаций.

При всем этом в тексте концепции не указано, кем именно оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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