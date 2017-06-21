Среди пенсионеров Краматорска 39% – переселенцы. Новости

По состоянию на 1 июня на учете в управлении Пенсионного фонда Краматорска находятся 102,4 тыс. пенсионеров, в том числе 39,8 тыс. (39%) – внутренне перемещенных лиц.

В течение пяти месяцев 2017 года управление на выплату пенсий выделило 681,8 млн грн.

С 1 мая проведен автоматизированный перерасчет пенсий 64 тысячам пенсионеров в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2% и составила 1312 грн.

Повышение пенсии получили 48,7 тыс. пенсионеров. В среднем пенсия выросла на 64,83 грн.

Средний размер пенсии в Краматорске на 1 июня составил 2031,06 грн против 1987,27 грн на 1 января 2017 года.

В Краматорске пенсию ниже прожиточного минимума получает 5700 чел., в размере прожиточного минимума – 2000 чел., выше прожиточного минимума – 68,2 тыс. чел.

Источник: КраматорскPost

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