Среди пенсионеров Краматорска 39% – переселенцы. Новости

По состоянию на 1 июня на учете в управлении Пенсионного фонда Краматорска находятся 102,4 тыс. пенсионеров, в том числе 39,8 тыс. (39%) – внутренне перемещенных лиц.
В течение пяти месяцев 2017 года управление на выплату пенсий выделило 681,8 млн грн.
С 1 мая проведен автоматизированный перерасчет пенсий 64 тысячам пенсионеров в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2% и составила 1312 грн.
Повышение пенсии получили 48,7 тыс. пенсионеров. В среднем пенсия выросла на 64,83 грн.
Средний размер пенсии в Краматорске на 1 июня составил 2031,06 грн против 1987,27 грн на 1 января 2017 года.
В Краматорске пенсию ниже прожиточного минимума получает 5700 чел., в размере прожиточного минимума – 2000 чел., выше прожиточного минимума – 68,2 тыс. чел.
Источник: КраматорскPost
Читайте также:
- За 2 года 75% переселенцев лишились пенсий, – ООН
- 568 тыс. жителей Донбасса лишились пенсий, – ООН
- Купить пенсию: цена года стажа – 17 тыс. грн. (Формула расчета)
- Кабмин разрабатывает закон о пенсиях жителям «ДНР» и «ЛНР»
- Каждый второй пенсионер неподконтрольного Донбасса не получает пенсию, – Донбасс SOS
- Насколько и кому повысили пенсии с 1 мая (Инфографика)
- В Покровском районе средняя зарплата – 5108 грн, пенсия – 2393 грн
- В Бахмуте средняя зарплата – 4644 грн, пенсия – 2246 грн
- В 2016 году средняя пенсия в «ДНР» составила 1632 грн, – «ДНР»
- В «ЛНР» увеличили размер пенсии
Комментарии