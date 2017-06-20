В Украине хотят открыть немецкий банк для помощи переселенцам. Главная

В Украине планируется открытие офиса немецкого государственного банка развития KfW. На следующей неделе делегация из Германии посетит Украину, чтобы достичь предварительных договоренностей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время презентации «Руководящих принципов ООН по внутреннему перемещению», передает «Укринформ».
«На следующей неделе будет визит немецкой делегации в Киев и будет обсуждаться вопрос открытия офиса в Украине этого финансового учреждения из Германии. С моей точки зрения, это очень позитивный сигнал для всей страны», – сказал Георгий Тука.
Он также отметил, что, в частности, офис банка будет заниматься вопросами денежной помощи для внутренне перемещенных лиц Украины, которые планируют приобрести или строить жилье.
«Этот немецкий банк будет работать в двух направлениях: одно направление – строительство социального жилья для вынужденных переселенцев, другое – предоставление финансовой помощи для погашения процентов по ипотеке для строительства жилья переселенцев», – отметил Георгий Тука.
Фото из открытых источников
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