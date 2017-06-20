Дворы Мариуполя станут безопаснее (Фото). Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) ремонтируют асфальт на придомовых территориях в рамках реализации программы «Уютный двор». Об этом рассказал начальник ККП «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай во время выездного брифинга. О чем сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

ККП «Мариупольавтодор» по обращению жителей города устраняет дефекты дорожного покрытия на придомовых территориях для недопущения аварийных ситуаций и травматизма населения.

Так, ведутся работы во дворе дома 119а по пр. Строителей. «Здесь установлены бордюры, уложен асфальт у подъездов и вокруг дома. Сейчас ведется работа по упорядочению двора. В среднем такой объем работ бригада выполняет за три дня», – прокомментировал Дмитрий Чучмай.

Параллельно подобная работа ведется в четырех дворах ОСМД. Выполняется она бригадой из семи человек. Из техники используется асфальтоукладчик, каток и другая техника малой механизации. Уже в 16 таких дворах работы завершены и они готовы к сдаче.

Директор ККП «Мариупольавтодор» отметил, что приоритетным направлением по работе с дворовыми территориями является благоустройство ОСМД. Но другие территории Мариуполя предприятие не оставит без внимания. «Если в других дворах есть большие разрушения асфальтового покрытия, то мариупольцы должны обращаться в районные администрации. После чего комиссией будет выполнено обследование участка и разработан план, по которому сотрудники "Мариупольавтодора" выполнят ямочный ремонт», – отмечает Дмитрий Чучмай.

В планах «Мариупольавтодора» до конца года отремонтировать 106 дворов.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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