Кто в «ДНР» и «ЛНР» попал под новые санкции США . Главная

Минфин США расширил список граждан и организаций, которые попадают под санкции в связи с агрессией России в Украине. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Санкции введены в отношении 38 частных лиц и организаций. Из России и Донбасса в списке значатся 19 физических лиц.

В частности, в санкнционном списке значатся 6 известных представителей властных структур «ДНР» и «ЛНР».

Так, из участников «ДНР» санкции ввели в отношении:

«главы центрального республиканского банка ДНР» Ирины Никитиной,

«министра МЧС ДНР» Алексея Кострубицкого,

«министра внутренних дел ДНР» Алексея Дикого.

В «ЛНР» под санкциями оказались:

«министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет,

«министр МГБ ЛНР» Леонид Пасечник,

«детский омбудсмен ЛНР» Наталья Хорошева.

Из ведомств в списке значатся «центральный республиканский банк ДНР» и «государственный банк ЛНР».