Кто в «ДНР» и «ЛНР» попал под новые санкции США . Главная

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Кто в «ДНР» и «ЛНР» попал под новые санкции США

20.06.17 19:43 dnews.dn.ua Новости 320

Кто в «ДНР» и «ЛНР» попал под новые санкции США

Минфин США расширил список граждан и организаций, которые попадают под санкции в связи с агрессией России в Украине. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Санкции введены в отношении 38 частных лиц и организаций. Из России и Донбасса в списке значатся 19 физических лиц.

В частности, в санкнционном списке значатся 6 известных представителей властных структур «ДНР» и «ЛНР».

Так, из участников «ДНР» санкции ввели в отношении:

  • «главы центрального республиканского банка ДНР» Ирины Никитиной,
  • «министра МЧС ДНР» Алексея Кострубицкого,
  • «министра внутренних дел ДНР» Алексея Дикого.

В «ЛНР» под санкциями оказались:

  • «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет,
  • «министр МГБ ЛНР» Леонид Пасечник,
  • «детский омбудсмен ЛНР» Наталья Хорошева.

Из ведомств в списке значатся «центральный республиканский банк ДНР» и «государственный банк ЛНР».

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