Кто в «ДНР» и «ЛНР» попал под новые санкции США . Главная

Минфин США расширил список граждан и организаций, которые попадают под санкции в связи с агрессией России в Украине. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).
Санкции введены в отношении 38 частных лиц и организаций. Из России и Донбасса в списке значатся 19 физических лиц.
В частности, в санкнционном списке значатся 6 известных представителей властных структур «ДНР» и «ЛНР».
Так, из участников «ДНР» санкции ввели в отношении:
- «главы центрального республиканского банка ДНР» Ирины Никитиной,
- «министра МЧС ДНР» Алексея Кострубицкого,
- «министра внутренних дел ДНР» Алексея Дикого.
В «ЛНР» под санкциями оказались:
- «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет,
- «министр МГБ ЛНР» Леонид Пасечник,
- «детский омбудсмен ЛНР» Наталья Хорошева.
Из ведомств в списке значатся «центральный республиканский банк ДНР» и «государственный банк ЛНР».
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