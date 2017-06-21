Последний звонок пропавший Стас Васин делал уже из «МГБ ДНР». Новости

Пропавший в Донецке журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев) последний телефонный звонок своей матери сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». Таковы биллинговые данные его телефонного аппарата. Об этом в блоне на «Украинской правде» сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.

«Первую информацию о пропаже Стаса я получил 4 июня, когда он не приехал к маме и перестал отвечать на телефон. На следующий день, появилась информация о проникновении в его квартиру и пропаже рабочего компьютера. Чуть позже, в этот же день, соседи подтвердили, что видели незнакомых людей на лестничной площадке. 6 июня с ФБ-аккаунта Стаса началась рассылка сообщений, всем кто поддерживал с ним контакты. После общения со "Стасом" и людьми, получившими аналогичные сообщения, стало очевидно, что пишет не Станислав. Поэтому я впервые публично написал об исчезновении моего друга», – напомнил Фирсов.

Он отметил, что на следующий день удалось договориться о биллинге телефона Стаса. «Оказалось, что звонил он, не "подъезжая к Донецку", как сказал маме, а уже из Донецка, и именно с адреса Шевченко 26, где находится МГБ ДНР. Кроме того, мы получили подтверждение информации про задержание Стаса органами ДНР от руководства СБУ. Собрав и перепроверив все факты, стало очевидно, что Стас был задержан МГБ, его личность установлена, и род его деятельности определен. Сомнений тут нет и быть не может», – констатировал Фирсов.

«Ранее, 6 июня я уже обрывал телефоны Ирины Геращенко и просил узнать любую возможную информацию Стасе. А 7 и 8 июня уже были написаны заявления в полицию и СБУ, где была указана настоящая фамилия. Тогда же, вопрос об исчезновении Асеева поднимался на Минской группе», – продолжил экс-нардеп.

Фирсов напомнил, что 9-10 июня появились первые публикации в СМИ, где Станислава «Васина» называют его истинной фамилией Асеевым. «Теперь о том, что касается деанонимизации Стаса Асеева. Это было необходимо, поскольку к 9 июня было уже на 100% очевидно, что он задержан, что в МГБ знают, кто он и что просто так его уже никто не отпустит. И к его спасению необходимо подключать все возможные ресурсы, начиная от ООН, ОБСЕ, Минскую группу и заканчивая прессой и другими зарубежными организациями. Но заниматься поиском и установлением местонахождения несуществующего "Станислава Васина" попросту невозможно. А при таком количестве субъектов и контактов, в том числе и с той стороной, надеяться на эффективную помощь и абсолютную анонимность – невозможно», – пояснил Фирсов.

«По моей информации, из Стаса пытаются выбить признание. Террористам это необходимо для оправдания задержания и в дальнейшем предъявления обвинений. На него, как и на его маму оказывается жесточайшее давление, шантаж. Мама Стаса уже практически неделю как прекратила всякое общение с любыми представителями украинской стороны», – рассказал Фирсов.

Он также обратил внимание общественности, что со стороны российских СМИ и ресурсов «ДНР» распространяется поток лжи как вокруг задержания Стаса. «Мне тяжело обо всем этом писать, но молчать я тоже не могу, видя, как извращают и искажают факты. Я попросил бы всех, комментирующих и распространяющих информацию о произошедшем со Стасом, тщательнее проверять информацию и не доверять непроверенным источникам», – резюмировал он.

Напомним, об исчезновении в Донецке Станислава Васина стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь.

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