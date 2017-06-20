Встреча Порошенко с Трампом: Украина имеет твердую поддержку США (Фото, Видео) . Главная

Президент Украины Петр Порошенко провел в Белом Доме встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

«Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», – сказал Петр Порошенко во время встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.

Президент отметил, что повестка дня встречи был весьма широка и особенно отметил поддержку Соединенными Штатами продолжения реформ во всех секторах, в том числе и в энергетическом секторе. Он также сообщил, что во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, закупки американского угля, продолжение сотрудничества по возобновляемых источников энергии и тому подобное.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере.

«Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», – сообщил Петр Порошенко.

«Повестка дня была очень широкой. Я полностью доволен результатами переговоров и очень благодарен и президенту Трампу и вице-президенту Пенсу и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства», – подытожил президент Украины.

Петр Порошенко также сообщил, что передал руководству США письма от родственников украинских заложников, находящихся в тюрьмах на неподконтрольных территориях Донбасса и в России и получил заверения от Администрации США относительно приложения усилий для освобождения украинских пленников.

Глава государства назвал очень важным, что именно в этот день исполняется ровно три года режима прекращения огня, который был им объявлен 20 июня 2014, а также презентован мирный план, который стал основой Минских договоренностей.

Он добавил, что сегодня «состоялась полноценная и очень подробная встреча» и подчеркнул, что США подтвердили свою приверженность Минским договоренностям и отметил необходимость их полного выполнения со стороны России. При этом глава государства подчеркнул важность выполнения безопасности пакета – прекращение огня, отвод российской артиллерии, танков, систем залпового огня, обеспечение беспрепятственного доступа Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории включая границу.

Фото, видео пресс-службы президента Украины