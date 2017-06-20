Вооруженные члены «ДНР» напали на наблюдателей ОБСЕ. Главная

Участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом Миссия сообщила на своей странице в Twitter.

«Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что детали происшествия будут опубликованы в оперативном отчете ОБСЕ.

Озбр. члени т.з. «ДНР» вчинили жорстокий напад на неозбр. цивіл. спостерігачів. Деталі будуть у нашому оперативному звіті. #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 июня 2017 г.

Напомним, 23 апреля при осуществлении патрулирования в районе села Пришиб (Славяносербский р-н, территория подконтрольная «ЛНР») подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подрыв произошел на противотанковой мине. Один представитель миссии погиб, двое получили ранение. Всего следовало два экипажа СММ ОБСЕ, второй автомобиль не пострадал.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости тщательного расследования произошедшего.

Первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин США, ранения получили двое других наблюдателей — граждане Германии и Чехии.

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан констатировал: несмотря на гибель наблюдателя, СММ ОБСЕ продолжит выполнять возложенные на нее обязанности в зоне боевых действий на Донбассе.

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