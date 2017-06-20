Дети хотят общаться, хотят услышать мнение старшего сверстника, – наставник (Видео). Главная

В Свягорске (Донецкая обл.) для детей-сирот, участвующих в проекте «Наставничество» Фонда Рината Ахметова, провели групповой тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Быть готовым к любым ситуациям воспитанников интернатов учат их наставники. Помогают подросткам в социализации и адаптации. В том числе – навыках оказания первой медицинской помощи.

Подопечный Максим Панарин и его наставник Виталий Булавенко знакомы уже 2 года, но часто общаться начали недавно. Максим знает, наставнику может полностью доверять. «Просто поговорить с хорошим человеком. Помимо друга своего лучшего», – говорит воспитанник Святогорского интерната Максим.

Виталий в интернате работает учителем химии. Помогает не только знаниями, но и жизненным опытом. «Чувствуется, насколько дети хотят общаться. Чувствуется, насколько они хотят услышать мнение старшего сверстника», – делится наставник Максима Виталий.

Педагог легко влился в компанию Максима. Ребята учат его кататься на скейте. Новое не всегда дается легко. Учитель падает со скейта. Обошлось без серьезных травм. Но в критической ситуации дети знают, как правильно оказать первую помощь. Этому их учат на специальном тренинге программы «Наставничество». «Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание помощи детям-сиротам. И очень важно, чтобы эти дети, покинув стены интерната, могли позаботиться о себе. Поэтому сегодняшний тренинг, мы рассчитываем, научит их оказывать первую помощь не только себе, но и окружающим в случае необходимости», – сказала руководитель программы «Сиротству-нет!» Наталья Барышпольская.

Ситуации – максимально приближенные к реальности. «Это могут быть и ожоги, и тепловые удары, и кровотечения, и переломы, и сердечные приступы. Мы постарались охватить максимально большой спектр», – разъяснил координатор Святогорского филиала проектной группы «Наставничество» Дмитрий Зубцов.

Подготовить воспитанников интернатов к самостоятельной жизни – именно с такой целью Фонд Ахметова инициировал проект «Наставничество» в рамках программы «Сиротству-нет!». «Ребята из Фонда Рината Ахметова, они являются еще и консультантами. В каких-то сложных ситуациях вы знаете, что там есть и психолог, там есть и юрист, там есть педагог и социальные педагоги», – отметил наставник Виталий Булавенко.

В Мариуполе и Святогорске было сформировано 43 пары. Взрослые друзья помогают детям, лишенным родительской опеки, в социализации, профориентации и всестороннем развитии. «Папа-мама, которые будут постоянно гладить по головке, нужны только для тех деток, которые поменьше. Те, которые постарше, им нужны такие люди, к которым можно подойти и посоветоваться: а можно ли то, можно ли вот это, может у вас есть какое-то свое мнение», – считает Виталий Булавенко.

В этом году Максим заканчивает учебу в интернате. С профессией еще не определился, но уверен, что в любом случае может рассчитывать на своего наставника.

Источник: ТК «Донбасс»

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