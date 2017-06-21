16-летний парень сбежал из «ДНР». Блокпосты обходил через поля. Новости

В Марьинке правоохранители нашли 16-летнего парня, который из-за издевательство своего отца убежал из дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Несовершеннолетний мальчик вместе с 11 братьями и сестрами живет в неподконтрольном Докучаевске в приемной семье. Из-за систематических побоев неродного отца ребенок убежал из дома и пешком прошел около 30 км. Одинокого юношу заметили марьинские правоохранители. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Пообщавшись с мальчиком полицейские узнали, что родных родителей у него нет, поэтому он воспитывается в приемной семье, где, кроме него, еще 11 детей. Неродной отец постоянно поднимал руку на парня и оскорблял его, поэтому он решил бежать.

Несовершеннолетний рассказывает, что шел куда глаза глядят, а блокпосты проходил тайно, через поля.

Сейчас ребенок находится в Великоновоселковском центре социально-психологической реабилитации, где, по его мнению, лучше, чем дома.