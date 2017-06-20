В Покровском районе продолжаются поиски пропавшей девочки (Видео). Главная

В Горняке (Селидово, Донецкая обл.) пропала шестилетняя девочка.

Сутки назад девочка пошла в магазин и не вернулась. 6-летнюю Алину полицейские Покровского района начали искать еще ночью. Обходят дома и опрашивают соседей до сих пор.

«Возле магазина часто они на качельке там катались. Нет не видела ничего!», «Когда последний раз видели? Та где-то 3 дня назад», «Она гуляла на детской площадке, на даче тоже», «Она везде сама гуляет», – говорят местные жители.

Около двух часов дня девочка ушла из дома в магазин. «Она была одна, но на пороге стояли девочки еще одни. Но я не знаю, она была с ними или нет. Она скупилась и пошла на площадку. Больше я ее не видела», – рассказала продавец Оксана.

У пропавшей девочки есть две старшие сестры и брат. Родители злоупотребляют спиртным, говорят полицейские. В доме грязно, сами дети неухоженные, плохо разговаривают. «Нет ее и нет. Я старшей дочери говорю: "Пойди, посмотри, где она". Она говорит: "Нет ее там". Я сыну сказала. Искали ее четыре часа. А потом я полицию вызвала», – говорит мать девочки Магдалина.

Полицейские развернули оперативный штаб. Подключили кинологов, запускают квадрокоптер. Параллельно держат связь с ближайшими больницами. По словам заместителя начальника ГУНП в Донецкой области Сергея Колесника, задействовано более 210 сотрудников.

Куда могла отправиться Алина, никто не знает. Родственников у семьи здесь нет. В Горняк они переехали восемь лет назад из Запорожской области.

Приметы девочки: рост 110 см, была одета в разноцветную футболку, бриджи темного цвета и разноцветные шлепанцы. Полицейские просят сообщать на «102» любую информацию о местонахождении ребенка.

Источник: ТК «Донбасс»

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