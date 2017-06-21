Чем помогут переселенцам «Руководящие принципы ООН по внутреннему перемещению». Главная

Состоялась презентация итогов по переводу основного документа ООН, где устанавливаются стандарты и меры для государства, в котором существует ситуация внутреннего перемещения граждан. Об этом рассказала заместитель координатора общественной организации «КрымSОS» Евгения Андреюк (на фото) в эфире «Громадського радіо».

«Руководящие принципы ООН по внутреннему перемещению» были разработаны и утверждены Комиссией ООН по правам человека в 1998 году. Существовал перевод на английском и русском языках. Теперь перевели и на украинский язык. Документ имеет рекомендательный характер. Государства, сталкивающиеся с вопросом внутреннего перемещения, принимают его как руководство к действию.

Евгения Андреюк рассказала об основных принципах этого документа. «Самый первый и самый важный тезис, который есть, и который для нас, к сожалению, является проблемным – это обеспечение абсолютного равенства и недискриминации внутренне перемещенных лиц по сравнению с гражданами, которые не перемещены. В этом духе равенства, недискриминации, дополнительной поддержки и закреплены дальше основные принципы, которые группируются в самом документе по нескольким тематикам. Первое – это недопущение самому перемещению, государство должно принимать все меры, чтобы не допустить как ситуации, которая провоцирует это перемещение, так и насильно не вызывать эту ситуацию перемещения. Это процесс самой острой фазы, когда люди выезжают, обеспечение самых базовых вещей, обеспечение жилья, вещей первой необходимости. Дальше фаза, которая следует после перемещения – это все вопросы реинтеграции, возвращения назад, а также гуманитарной помощи», – объяснила Евгения Андреюк.

В своей работе эти принципы использовали Грузия и Армения. Но, по словам общественницы, более применим к Украине опыт Колумбии, где уже 50 лет идет гражданская война и по количеству внутренне перемещенных лиц они стойко занимают первое место.

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