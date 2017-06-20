Взрыв газа в многоэтажке – готов ли Покровск к такой ситуации (Видео). Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сегодня, 20 июня, спасатели провели учения с участием всех экстренных служб.

В спальном микрорайоне города перекрыты улицы. Вой сирены. Спасатели подняты по тревоге. На третьем этаже одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа. Пламя охватило несколько квартир.

Спасатели выносят первых пострадавших. Дальше – сложнее. По легенде – в доме обрушился один из подъездов. Жильцы не могут самостоятельно выбраться – люди заблокированы. «По легенде у нас взрыв бытового газа с обрушением второго подъезда. Жильцы в доме – это 140 человек, из них по легенде трое пострадавших и три погибших. Задействованы все силы города», – рассказал заместитель начальника Государственного пожарно-спасательного отряда № 9 Дмитрий Воробьев.

Пламя потушили, но в здании сильное задымление. Спасатели пытаются найти жильцов, которые все еще остаются под завалами. Дальше работают кинологи. Объявлен режим полной тишины, все средства связи на минуту умолкают. Двухлетняя немецкая овчарка Тиара в дыму учуяла одного из жильцов. «Она различает много запахов. Едкий дым к положительному результату не приведет», – говорит кинолог Павел Полищук.

Снаружи медики оказывают первую помощь пострадавшим. «Больной должен быть выведен из очага поражения. Если это отравление продуктами горения – нужно в первую очередь кислород. То есть на свежий воздух. Это то, что могут сделать и не медики», – объясняет главный врач выездной бригады скрой помощи Александр Дробный.

На месте взрыва спасатели развернули специальный оперативный штаб. Составляют списки эвакуированных и пострадавших. «Обрушение конструкций. Родственники в панике, бегут, спрашивают, где кто живой? Кто куда отправлен? Чтобы предотвратить панику, вот этот штаб и создается», – сказал начальник Государственного пожарно-спасательного отряда № 9 Владимир Малик.

Коммунальщики тем временем проверяют, есть ли утечка газа в соседних домах. Для этого используют специальный детектор. «Включается и таким образом проверяется на утечку газа. Запах газа он слышит, и сразу показывает какой процент утечки газа», – проверяет подъезд газовщик.

Учения экстренные службы Покровска провели в заброшенной девятиэтажке. Вокруг нее десятки жилых домов. Горожане говорят, правила поведения при возможной утечке газа – знают. «Звонить в газовую службу. Проветрить помещение. Не включать электричество», «Перекрыть газ и выйти», – говорят жители.

Потушили огонь, отыскали и вывели людей, оказали необходимую помощь пострадавшим. И все – за 15 минут.

Источник: ТК «Донбасс»

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