Как будут расти минимальные зарплаты на Донбассе. Главная

Ежегодно социальные стандарты украинцев будут поднимать на 6 – 16%. Об этом говорится в принятой не днях бюджетной резолюции, пишет « Сегодня.ua ».

В начале этого года минимальную зарплату подняли в два раза — с 1600 до 3200 грн, и пересматривать в 2017-м больше не будут. Но уже в следующем году работодатели должны будут платить сотрудникам не меньше 3723 грн, в 2019-м минималку поднимут до 4173, а в 2020-м — до 4425 грн.

Ранее минимальную зарплату увеличивали как минимум на уровень инфляции в стране. В кризисные 2015 и 2014 года эту норму нарушали. Так, в 2014 году цены выросли на 24,9%, а социальные стандарты «заморозили». В 2015-м индекс инфляции достиг рекордных для современной Украины 43,3%, в то время как соцстандарты проиндексировали всего на 14,3%.

Как поясняют эксперты, минимальная зарплата хоть и устанавливается по решению правительства, однако размер ее должен зависеть от экономической ситуации в стране. В идеале минималка должна составлять 60% от средней по стране зарплаты. При этом последствий повышения минимальной зарплаты несколько: растут доходы самых бедных украинцев, увеличиваются штрафы для работодателей, часть предприятий должны увеличить фонд заработной платы, растут отчисления в Пенсионный фонд.

«Когда у нас правительство в прошлом году решило оторвать минимальную зарплату от прожиточного минимума, оно не придумало, чем это заменить. Нужно новое решение, на что ориентироваться, как теперь устанавливать минимальную зарплату. Объективно говоря, хорошо, когда минимальная зарплата — 60% от средней. Тогда было бы больше стимулов работать на любой работе. Но нужно смотреть, как отличаются условия труда, какой характер работы. Правильно будет, если не само правительство решит, а чтобы перед этим провели консультации с социальными партнерами», — рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований при НАН Лидия Ткаченко.

Министерство финансов также рассчитало прогнозируемый рост средних зарплат. Так, в этом году средняя зарплата украинцев достигнет 7104 грн, в следующем году этот показатель может увеличиться до 8629 грн, в 2019-м — 9540 грн, а в 2020-м —10 537 грн.

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