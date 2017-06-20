Где на Луганщине лучшие школы по языкам и математике: Результаты ВНО. Главная

В Луганской области лучшие показатели качества знаний по шкале 7-12 баллов по украинскому языку и литературе имеют Северодонецк (69,3%), Рубежное (68,8%) и Лисичанск (67,4%). Такие данные сегодня, 20 июня, озвучил директор Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации Юрий Стецюк. Об это сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Это итоги обработанных результатов экзаменов по украинскому языку и литературе, математике и английскому языку Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2017 года. Он напомнил, что основная сессия ВНО длилась с 23 мая по 16 июня.

Всего на Луганщине зарегистрировались 3894 абитуриента, из них 3067 – выпускники этого года.

В целом явка абитуриентов Луганщины не отличалась от показателей других областей и составляла от 87% до 100% (последняя цифра зафиксирована на ВНО по немецкому языку). В массовом экзамене – по украинскому языку и литературе – участвовало 95,4%.

Каждая школа получила протоколы по шкале оценивания от 1 до 12 баллов.

Директор Департамента отметил, что по Луганской области этот показатель составляет 51,7%. Успешность (те, кто набрал 4-12 баллов) всех территорий составляет более 90%, а в целом – 94,3%.

Качество знаний по математике – 37,3%. Лучшие результаты качества в Рубежном (54,3%), Марковском районе (53,7%) и Северодонецке (50,5%). Показатель успешности – 91,1%.

У абитуриентов по английскому языку качество знаний составляет 60,3%. Самые высокие показатели зафиксированы в Белокуракинском (83,3%), Троицком (80%) и Беловодском (78,8%) районах.

Фото из открытых источников

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