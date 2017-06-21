В «ЛНР» увеличили размер пенсии. Главная

«Совет министров ЛНР» принял постановление, которым увеличил с 1 июля размеры пенсионных выплат одной из категорий получателей. Как передают интернет-ресурсы НКТ*, об этом сообщила «и. о. министра совета министров» Наталья Хоршева.
Она отметила, что это делается с целью «реализации социальной политики по обеспечению достойной жизни отдельной категории пожилых граждан ЛНР».
«Согласно постановлению, пенсионерам, размер пенсии которых составляет менее 2500 руб., будет осуществляться ежемесячная доплата к пенсии с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии. Общая сумма пенсионных выплат с 1 июля 2017 года увеличится и составит 2500 руб.», – сказала Хоршева.
«Постановление» вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Отметим, что согласно курсу «государственного республиканского банка ЛНР» на 21 июня 1 грн = 2,25 руб. Таким образом, пенсия в 2500 руб. = 1111 грн.
Напомним, на подконтрольной украинской власти части Луганской области на конец 2016 года количество пенсионеров составило 358 тыс. чел., средний размер пенсий – 1963,71 грн. С 1 мая 2017 года минимальная пенсия в Украине составила 1312 грн.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Фото из открытых источников
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