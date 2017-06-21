В Лисичанске могут исчезнуть троллейбусы. Главная

Лисичанскому троллейбусному управлению планируют отключить электричество. Об этом сообщил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай (на фото).

Он рассказал, что назревает проблема с поставками электроэнергии троллейбусному управлению. По словам гендиректора ЛЭО, об этом оповещены власти города, а также областная администрация.

«Долг на сегодняшний день составляет порядка 1,2 млн грн. С начала года оплат нет. Мы оповестили всех: если ситуация на этой неделе не будет каким-то образом решена, не пойдут деньги, мы в середине недели вынуждены будем отключить Лисичанское троллейбусное управление», – отметил Грицай.

Гендиректор ЛЭО уточнил, что отключение данного предприятия запланировано на 22 июня.

«По троллейбусному управлению никаких звонков, никаких переговоров с властями не было. Мы знаем, что есть определенные юридические трудности с предыдущими оплатами, которые производило данное предприятие, поэтому до выяснения всех моментов казначейская служба, насколько я знаю, остановила платежи. Поэтому мы на прошлой неделе направили уведомления с просьбой вмешаться в эту ситуацию и сообщить о своих планах по дальнейшей оплате. Бесплатно электроэнергию мы подавать не можем», – подытожил Грицай.

По материалам: ТК «ЛОТ»

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