В ОБСЕ рассказали детали вооруженного нападения на патруль в «ДНР». Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) рассказали подробности вооруженного нападения на патруль Миссии в «ДНР». Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«20 июня патруль СММ (№ 1) в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях, находясь в наблюдательном пункте, расположенном на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая, увидел двух мужчин в форме военного типа, один из которых был вооружен автоматом (типа АК) и следовал в западном направлении, на расстоянии около 80 метров от позиции наблюдателей. Еще один патруль СММ (№ 2) в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 150 метрах западнее месторасположения первого патруля и на расстоянии около 100 метров от этих двух мужчин. В 11:06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она доносилась из места, где находились двое мужчин», – говорится в отчете.

В ОБСЕ отмечают, что затем эти мужчины, лица у которых были закрыты балаклавой и повязкой, направились к патрулю СММ № 2 и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей. После этого они скрылись.

«В 11:10 оба патруля попытались покинуть данный район. Когда патруль № 2 собирался уезжать, вооруженный мужчина подбежал ко второму автомобилю СММ и попытался сначала открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло. Ему это сделать не удалось, и он побежал за первым автомобилем патруля № 2. После этого вооруженный мужчина повернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сидении во втором автомобиле патруля № 2. В ответ на эту угрозу оба сотрудника Миссии подняли руки вверх», – продолжают наблюдатели.

Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель Миссии нажал на педаль газа.

«По мере того как автомобиль СММ отъезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, за которой произвел три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля. Пули в автомобиль не попали», – констатируют в СММ.

В 11:21, в то время как все автомобили патрулей СММ покидали данный район, наблюдатели зафиксировали, что вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата. Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке.

Миссия проинформировала Совместный центр контроля и координации (СЦКК) о случившемся. СММ также обратилась к СЦКК с запросом провести разбирательство данного инцидента.

Читайте также: