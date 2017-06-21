Если будет угроза для команд и болельщиков в Мариуполе, то матч перенесут, – президент ФФУ. Новости

В случае положительной оценки безопасности в Мариуполе ни одна команда не имеет права отказываться от игры в приморском городе. Об этом вновь напомнил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает «Sportarena».

«Ситуация с Мариуполем не касается вопроса спортивного принципа и самого соревнования. Насколько я знаю, в ближайшее время правоохранительные органы обязаны дать свою оценку обстановки в Мариуполе. Если они ответят положительно, то никто не имеет права ограничивать команды иметь равные возможности», – заявил президент ФФУ.

По его словам, если действительно будет угроза для команд и болельщиков, то матч отменят или перенесут. И это касается не только Мариуполя, но и любого другого города.

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