Закон о реинтеграции Донбасса в Минске обсуждать не будут, – Геращенко. Главная

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет обсуждаться в Верховной Раде на минской платформе, но по нему не будут вестись дискуссии в ходе трехсторонней встречи в Минске. Об этом первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила в эфире телеканала «112.Украина».

«Этот законопроект сначала будет обсуждаться на СНБО, а потом на минской платформе, это неформальная платформа, которая создана в парламенте, куда входят депутаты всех фракций, кроме "Самопомич", и после обсуждения на СНБО мы подискутируем, чтобы собрать достаточно голосов. В Минске он обсуждаться не будет», – отметила Геращенко.

При этом она уточнила, что 20 июня на встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом не шла речь об этом законопроекте.

«На всех встречах был донесен концепт видения Украины в урегулировании ситуации на Донбассе, это политико-дипломатический способ усиления нашей армии. Но никаких законопроектов, никаких документов там не обсуждалось, потому что это вопрос украинского парламента и наша ответственность», – пояснила первый вице-спикер парламента.

Напомним, 19 июня представитель президента в ВР Ирина Луценко в кулуарах парламента после завершения согласительного совета сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса представят на встрече в Минске. По состоянию на 21 июня сам законопроект «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» еще не написан, представлена лишь его концепция.

Как отмечалось ранее, ближайшая встреча в Минске Трехсторонней контактной группы состоится 21 июня.

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