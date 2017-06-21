Гуманитарный штаб открыл пункт выдачи в прифронтовом Торецке. Новости

Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл стационарный пункт выдачи в городе Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.). Этот прифронтовой город периодически подвергается обстрелам, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и уничтожается инфраструктура. Из-за боевых действий мирные жители оказались на грани выживания. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова уделяет отдельное внимание людям, которые особенно сильно нуждаются в помощи. С 14 июня в городе Торецке волонтеры Штаба выдают наборы выживания. Уже выдано 3 300 взрослых и 203 детских продуктовых набора. Для многих людей, получивших нашу помощь, продуктовые наборы – едва ли не единственный способ прокормить семью», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Сейчас помощь мирным жителям выдается на 25 стационарных пунктах выдачи. Кроме того, работают мобильные бригады, которые охватывают 425 сел и поселков в серой зоне и на подконтрольной Украине территории. За все время своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11,7 млн продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.