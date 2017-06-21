На Донбассе растет количество пленных, – Геращенко. Главная

Количество граждан, которые находятся в заложниках на неподконтрольной территории, растет, сейчас пребывает в плену 131 человек. Об этом 20 июня в эфире телеканала «112.Украина» сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ирина Геращенко.

«К сожалению, у нас растет количество пленных. На сегодня, согласно информации Службы безопасности Украины, 131 гражданин Украины пребывает в плену на оккупированных территориях. Их освобождение будет ключевой темой завтра (21 июня, – прим.) в Минске, где будет проходить работа групп ТКГ», - отметила она.

Геращенко напомнила, что 20 июня президент Украины Петр Порошенко передал Администрации президента США письмо от родственников украинских заложников на Донбассе и заключенных в России. США обещали содействовать их освобождению.

Напомним, ранее Геращенко заявляла о пребывании в плену 129 человек.

Напомним, Геращенко также отметила, что на заседании в Минске не будет рассматриваться законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как отмечалось ранее, встреча в Минске Трехсторонней контактной группы состоится 21 июня.

Читайте также: