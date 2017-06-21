Закон о реинтеграции Донбасса представят иностранным партнерам Украины. Главная

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом 20 июня в Вашингтоне, передает «Сегодня.ua».

«План деоккупации. Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект. Я хотел бы подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должно быть учтено большинство точек зрения... Этот законопроект будет представлен нашим иностранным партнерам», – заявил Порошенко.

Напомним, СНБО представит на рассмотрение главы государства законопроект «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины, которая и будет прописана в разрабатываемом законе.

По состоянию на 21 июня сам законопроект «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» еще не написан, представлена лишь его концепция.

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