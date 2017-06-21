Украина рассчитывает, что США помогут освободить заложников на Донбассе. Новости

Президент Петр Порошенко передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников заложников и политзаключенных, которые удерживаются на Донбассе и в РФ. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Президент Украины передал письмо Майку Пенсу во время встречи в Белом доме. В письме содержится просьба о помощи в освобождении узников.

Геращенко отметила, что руководство страны рассчитывает на активное сотрудничество с американской администрацией в вопросе освобождения заложников.

Политик также сообщила, что главной темой встречи в Белом доме была безопасность на Донбассе и военно-техническое сотрудничество Украины и США.

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