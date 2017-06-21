Восстановлено водоснабжение Александровки. Главная

Водоснабжение пгт Александровка (Донецкая обл.) восстановлено. Об этом сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в Twitter.
«Донецкая область. 20 июня в 21:40 в пгт Александровка восстановлено централизованное водоснабжение», – написал Зубко
Как сообщалось ранее, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, который обеспечивает водой 3 фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (Карловка), Великоанадольскую (Волноваха) и Старокрымскую (Мариуполь). Без центрального водоснабжения остались почти 400 тыс. жителей Донецкой области.
10 июня в 12:00 после восстановительных работ были запущены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Но в 13:15 начался новый обстрел, работу станции удалось возобновить во второй половине дня.
При этом 11 июня насосная станция снова была остановлена из-за повреждений в ходе боевых действий.
12 июня руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в области может быть объявлена чрезвычайная ситуация, если не удастся решить проблему с водоснабжением.
15 июня запущено в работу оборудование на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В то же время, пгт Александровка продолжал оставаться без централизованного водоснабжения.
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