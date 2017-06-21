Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня. Главная

Сегодня утром, 21 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,6 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9915 человек и 1120 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10930 человек и 1795 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8510 человек и 1800 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 5295 человек и 1085 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9960 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 70/80;
- КПВВ «Марьинка» – 80/80;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Василий: «7:00. В сторону Бахмута на Никитовке. Подъехали 40 мин. назад, стали сразу за поворотом у частного сектора – тут я еще не стоял ни разу. Льгота – непрерывный поток, за мной машин 25, движения нет».
- Василий: «8:10. Продвинулись на 2 машины, льготники уже сравнялись с нами».
КПВВ «Марьинка»:
- Николай: «8:27. Час назад в Донецк до 2-й посадки, из Донецка: "Каргилл" почти до моста, нулевой – до второй поваленной опоры, впереди в 3 ряда, на основном – машин 20».
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