Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июня. Главная

Сегодня утром, 21 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,6 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9915 человек и 1120 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10930 человек и 1795 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8510 человек и 1800 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5295 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9960 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/80;

КПВВ «Марьинка» – 80/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Василий: «7:00. В сторону Бахмута на Никитовке. Подъехали 40 мин. назад, стали сразу за поворотом у частного сектора – тут я еще не стоял ни разу. Льгота – непрерывный поток, за мной машин 25, движения нет».

Василий: «8:10. Продвинулись на 2 машины, льготники уже сравнялись с нами».

КПВВ «Марьинка»: