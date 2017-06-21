На Донетчине за счет ЕИБ реализуют проектов на 5 млрд грн. Главная

«Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» Европейского инвестиционного банка общей стоимостью 200 млн евро реализуется в 5 областях Украины, в том числе на Донетчине. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, на 1 июня 2017 года по Донецкой области в рамках первого транша реализуется 44 проекта на общую сумму 245,3 млн грн – в Бахмуте, Мирнограде, Константиновке, Селидово, Великоновоселковском, Никольском и Александровском районах.

«В основном, это проекты по ремонту и реконструкции школ, детсадов, больниц, общежитий для переселенцев, котельных и т. д. Наибольшее количество проектов – 27 – реализуется в Мирнограде, 11 проектов – в Бахмуте», – отметил Жебривский.

В прошлом году был сформирован перечень из 500 проектов на сумму более 5 млрд грн, которые власти хотели бы реализовать за счет второго транша ЕИБ.

«Направили перечень в Министерство регионального развития для дальнейшего отбора. На 1 июня 2017 года консультанты Европейского инвестбанка предварительно отобрали 99 проектов на общую сумму 1,3 млрд грн для реализации в рамках первой части второго транша», – сообщил губернатор.

Уже сформирован и перечень приоритетных проектов для финансирования за счет второй части второго транша. Он насчитывает 185 проектов на общую сумму 2,7 млрд грн.

«В перечень включили объекты инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность области – водоснабжение, водоотведение, тепло, а также проекты по реконструкции и капитальному ремонту админзданий для размещения так называемых социальных офисов, где предоставляются услуги в том числе и внутренне перемещенным лицам», – рассказал Жебривский.