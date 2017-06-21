Керченский мост ограничит проход судов в порт Мариуполя. Новости

РФ, сооружая мост через Керченский пролив, ограничивает проход судов в порты Мариуполя и Бердянска по габаритам. Суда высотой 33 и более метров, уже с августа 2017 года не смогут пройти через него. Об этом в Facebook сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, ссылаясь на документ российской стороны.

«Такие действия и ограничения нарушают международные нормы в части мореплавания и ряда Конвенций, требуют согласования строительных работ с заинтересованными странами бассейна, в которых, соответственно, будет ограничена география морских перевозок», – отмечает Форостяк.

Советник главы ГУ Нацполиии подчеркнул, что судовладельцы, которые планируют перевозки в порты Азовского бассейна, будут вынуждены учитывать вышеуказанное обстоятельство. Суда, имеющие высоту более 33 м, уже не смогут пройти в наши порты или даже выйти.

В Мариупольскому морском торговом порту заявили, что на предприятии знают о данном ограничении. Фрахтователи судов уже активно готовятся к проходу через канал по новым условиям.

«Сегодня фрахтователи активно ищут флот, который будет свободно вписываться в указанные габаритные ограничения. Конструкций таких судов множество, и среди них есть крупнотоннажные. В частности, суда типа «Federal» имеют сравнительно небольшие надводные габариты и при этом способны перевозить значительные партии грузов. Эти суда в свое время строились для прохода по рекам и озерам Северной Америки, где очень много мостовых сооружений, так что можно сказать, они специально созданы для работы в условиях ограничений по габаритам», – сообщили в пресс-службе порта.

В порту отметили, что сейчас на причале стоит один из таких «федералов» под названием «Federal Yukon». Грузится чугуном на США. Еще одно судно этого типа – «Federal Bristol» – стоит на рейде порта в ожидании постановки к тому же 7-му причалу под партию чугуна и листового проката.

«Так что в вопросе габаритных ограничений судов при проходе Керченского пролива для нашего порта и остальных украинских участников транспортного рынка нет повода для паники», – подытожили в пресс-службе.

Источник: Сайт города Мариуполя