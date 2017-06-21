Сводка из зоны АТО за 20 июня: версии сторон конфликта . Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 36 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня утром, 21 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении в районе Бахмутской трассы незаконные вооруженные формирования применили против сил АТО тяжелую артиллерию. В частности, вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из артиллерийских систем калибром 152 мм и минометов калибром 120 мм. Кроме того, из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП обстреляны укрепления сил АТО неподалеку Новозвановки. Также нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки, где противник преимущественно применял гранатометы и стрелковое оружие.

На приморском (мариупольском) направлении днем ​​противник открывал огонь только из пехотного вооружения, с заходом солнца в ход пошла артиллерия. В частности, опорные пункты сил АТО неподалеку от Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм. Под прикрытием этого обстрела противник также били по опорным пунктам из противотанковых гранатометов, там же работал снайпер. Впоследствии зафиксирован огонь из минометов калибром 82 мм вблизи Гнутово. Кроме того, вчера под обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки.

На донецком направлении противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВС Украины в районе Каменки, из минометов калибром 120 мм, а также гранатометов обстрелян опорный пункт в пригороде Авдеевки. До полуночи незаконные вооруженные формирования, используя гранатометы, стрелковое оружие различных калибров и минометы калибром 82 мм обстреляли укрепления сил АТО вблизи Авдеевки. Кроме того, из пехотного вооружения и БМП вечером открывался у Верхнеторецкого.

В «ДНР» сообщают, что «по состоянию на утро 21 июля обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Вследствие попадания взрывоопасных предметов со стороны ВСУ повреждены дома в населенных пунктах Зайцево, Крутая Балка, Донецк».

Также сообщается, что «сегодня ночью от полученных ранений, несовместимых с жизнью, умерла женщина, 19 июня получившая ранения в результате обстрела Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Калиновка, Обозное, Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС».