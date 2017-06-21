На Донетчине пропал мальчик. Главная

Полицейские разыскивают пропавшего в Мирнограде мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Евгений – ученик школы-интерната, проживает в Мирнограде в микрорайоне Молодежный. Мальчик ушел из дома вчера, 20 июня, и до сих пор его местонахождение неизвестно. На поиски ориентирован личный состав Мирноградского отделения полиции.

Помогите установить местонахождение ребенка!

Слищенко Евгений Витальевич 2006 года рождения.

Приметы ребенка: на вид 11-12 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, нос маленький прямой. Был одет в футболку синего цвета, спортивные штаны черного цвета, шлепанцы резиновые черного цвета. Под левым глазом у мальчика родинка размером примерно 5 мм.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении ребенка, обращаться по тел.: 050-261-8226, (06239) 6-10-22 или 102. Адрес Мирноградского отделения полиции: ул. Центральная, 73 А.

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