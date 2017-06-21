Трамп хочет, чтобы Россия ушла с Донбасса, – Белый дом. Главная

В администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом считают, что Москва выступает в роли агрессора на востоке Украины, и ожидают, что Россия прекратит агрессию и выведет свои войска оттуда. Об этом заявил 20 июня во время брифинга в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает собственный «Укринформ».

«Я думаю, мы заявили очень четко об этом – да», – ответил официальный представитель главы Белого дома на вопрос, хотел ли бы президент Трамп, чтобы Россия убралась из Восточной Украины, и он считает Москву агрессором в этом конфликте?

Спайсер подчеркнул, что «очевидно, это является одной из причин санкций (против РФ – авт.), поскольку пока они (россияне – авт.) не выйдут из Восточной Украины, мы продолжим сохранять санкции против России».

Представитель Белого дома также подтвердил, что об этом шла речь во время встречи президентов Украины и США 20 июня.

В то же время, Спайсер отказался комментировать законопроект, принятый на прошлой неделе в Сенате США относительно закрепления и расширения санкций против России. Документ ждет утверждения в нижней палате американского Конгресса.

«Я думаю, надо подождать и посмотреть, как все будет происходить в Палате представителей», – заметил Спайсер, подчеркнув, что много вопросов нужно еще проработать.

Фото: prousa.info

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