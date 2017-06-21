Зарплата в «ДНР»: на «национализированном» «Силуре» получают 850 грн. Новости

На канатном заводе «Силур», который находится в неподконтрольном украинским властям Харцызске, работники получают в месяц 1900 российских рублей чистыми. В пересчете это составляет около 850 грн. Об этом сообщает блогер Денис Казанский в Facebook.

По его словам, такова месячная зарплата калильщика на «национализированном» предприятии.

Блогер опубликовал «платежку» работника «Силура», из которой следует, что его зарплата за май составляет 2184 руб. 75 коп., но после уплаты «подоходного налога» тот на руки получит 1900 руб.

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