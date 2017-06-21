В Минобороны прокомментировали нападение на наблюдателей ОБСЕ в «ДНР». Главная

В Министерстве обороны Украины подтвердили нападение представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе неподконтрольной украинским властям Ясиноватой. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» спикер штаба АТО Антон Миронович.

«Это случилось около 11 часов в районе населенного пункта Ясиноватая, его сейчас контролируют боевики незаконных вооруженных формирований. Там наблюдатели выполняли свои непосредственные обязанности по мониторингу ситуации на том участке линии разграничения относительно прекращения огня», – сказал Миронович.

По его словам, двое представителей НВФ в масках подошли к наблюдателям ОБСЕ, неизвестно с какой целью, пытались препятствовать работе или вообще сделать, чтобы наблюдатели уехали с места выполнения своих задач. Они направляли оружие, стреляли в воздух.

Напомним, 20 июня участники НВФ «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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