В Краматорске не могут обеспечить своих пенсионеров. Главная

Разрыв между суммой, необходимой на выплату пенсий пенсионерам Краматорска (Донецкая обл.), и средствами, поступающими в Пенсионный фонд в виде налогов, неуклонно увеличивается. По итогам 5 месяцев этого года это уже трехкратная разница. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме сообщила заместитель начальника управления ПФУ в Краматорске Лариса Макаренко.

«Расходы на выплату пенсий с января по май 2017 года составили около 682 млн грн. За этот же период от краматорских плательщиков поступило 230 млн грн. И это с учетом того, что в связи с ростом минимальной зарплаты поступления в Пенсионный фонд выросли на 37,5%», – уточнила Макаренко.

Фактически пенсию в Краматорске получают 75,9 тыс. человек, из них 11,9 тыс. – это переселенцы. Всего на учете в краматорском управлении состоит около 40 тыс. временно перемещенных лиц – и только каждый четвертый из них получает пенсию.

По словам замначальника управления, работа по восстановлению пенсионных выплат продолжается.

«За 5 месяцев 2017 года взято на учет 1,2 тыс. пенсионных дел, которые поступили с мест проведения АТО, принято 4075 заявлений на восстановление приостановленных пенсий», – сказала она.

Средний размер пенсии в Краматорске на 1 июня 2017 года – 2031,06 грн, по сравнению с началом года рост составил 43,79 грн, или 2,2%. При этом около 8 тыс. человек получают пенсию ниже прожиточного минимума или в размере прожиточного минимума.

Имеет место задолженность по платежам в бюджет Пенсионного фонда: на данный момент она достигла 19,5 млн грн. Большая часть долга приходится на возмещение льготных пенсий. Долги перед ПФ имеют предприятия, которые пребывают на разных стадиях банкротства, и плательщики, у которых отсутствуют активы.

Источник: АКМЦ