На Донетчине вторые сутки ищут 6-летнюю Алину Васютину. Главная

На Донетчине вторые сутки продолжаются поиски пропавшей 6-летней Алины Васютиной. В поисковых мероприятиях принимают участие более 200 сотрудников полиции и неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня в 5:00 утра в Горняк прибыли приданные силы полиции из Бахмута, Краматорска и Покровской оперзоны. К поискам присоединились и местные горняки, которые вместе с полицейскими прочесывают улицы, лесопосадки и терриконы. Все задействованные силы распределены на поисковые группы, за каждой закреплен определенный квадрат участка, который тщательно проверяется», – отметили в пресс-службе.

На въездах и выездах из населенного пункта работают мобильные блокпосты полиции, которые проверяют все транспортные средства. Полицейские продолжают обходить каждый дом, заново прочесывают лесопосадки, дачные участки, проверяют водоотстойники, опрашивают горожан. Также продолжают поисковую работу инспекторы-кинологи со следовыми собаками.

По городу продолжают курсировать 2 автопатруля, которые через громкоговоритель передают жителям приметы разыскиваемой девочки и информируют о действиях в случае, если кто-то заметит кого-то похожего.

Полицейские призывают граждан сообщать любую информацию о местонахождении девочки на номер «102» или в оперативный штаб полиции, развернутый в Горняке.

Напомним, в Мирнограде полицейские разыскивают пропавшего мальчика.

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