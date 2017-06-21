Суд на Луганщине решил взыскать с РФ в пользу переселенки 35 тыс. евро. Главная

Старобельский районный суд (Луганская обл.) принял решение взыскать с государства Российская Федерация в пользу вынужденной переселенки из неподконтрольного Луганска 35 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщает Всеукраинское общественное движение «Сила права».

Отмечается, что суд Луганской области рассмотрел исковое заявление Ирины Калининой, вынужденной переселенки из Луганска, к Российской Федерации о компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Украины.

«Суд принял решение взыскать с государства Российская Федерация в пользу потерпевшей 35 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба», – говорится в сообщении.

Кроме того, суд своим определением наложил арест на право требования по договору, которым в 2013 году было оформлено получение 3 млрд долл. российского кредита, и запретил Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, Национальному банку Украины, Государственному казначейству Украины, другим органам государственной власти, их должностным лицам совершать любые действия, связанные с осуществлением платежей по государственному внешнему заимствованию Украины перед Российской Федерацией в сумме исковых требований потерпевшей.

Источник: Новости Донбасса