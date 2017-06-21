Вблизи Майорска строят новую ЛЭП (Фото). Главная

Вблизи Майорска начаты работы по восстановлению электроснабжения. Специалисты прокладывают новую линию длиной более 5 км. Работы планируют завершить до 31 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

«Вблизи Майорска начали работы по восстановлению электроснабжения. Ремонтные бригады прокладывают новую линию длиной более 5 километров. Надеемся, что проблема электроснабжения Жованки, Бахмутки, Песок и Зайцево будет решена. Новая сеть хоть и находится в той же прифронтовой зоне, но, по крайней мере – не в линии огня. По плану-графику работы должны завершить до 31 июля», – написал Жебривский.

Губернатор также сообщил, что ежедневно перед началом восстановительных работ территорию будут обследовать саперы.

Фото: Facebook Павла Жебривского