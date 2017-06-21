Егор Воронов: Летом в Горловке появились гадюки, и прибавилось алкогольных магазинов. Новости

Блогер Егор Воронов, проживающий в неподконтрольной украинскому правительству Горловке, продолжает публиковать в Facebook свои «Наблюдения о НеВоенной Горловке». Предлагаем фрагмент блога с сохранением стилистики автора.

Путешествовать хорошо лишь тогда, когда ты знаешь, что кто-то и где-то тебя ждет. И быть нужно лишь с теми, кому ты по-настоящему нужен. Чья печаль – это не маска безделья и скуки, а настоящая боль. Искренняя и неизлечимая. Я снова со своим городом и он уже дарит мне свои улыбки и горечь. Три недели испиты, как чашка пакетированного чая в закусочной у дороги. Снова идем не на пир, а на бой.

Что поразило в городе, который не видел 10 дней? Масштабный ремонт трамвайных переездов. Плиткой укладывают участок в районе остановки «Солидарка» по ул. Горловской дивизии, на пересечении бульвара Димитрова и проспекта Ленина, а также возле трамвайного депо напротив Психоневрологической больницы. Кроме того, прошу прощения у тех, кому говорил, что дорожные работы в районе бывшего ОБОПа были закончены. Это оказалось полуправдой, потому что тамошний трамвайный переезд тоже выложили плиткой (правда, асфальт больше не собираются перекладывать), а также на пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольская. Минус один – возле городского управления полиции переезд так и не доделан.

В то же время что-то колоссальное задумано на остановке «Кочегарка» со стороны «Артемпогрузтранса». Там разбирают остановку и полностью реконструируют ступени в подземном переходе. Еще вчера (19 июня – ред.) ездил на поселок шахты им. Ленина. Местная трамвайная остановка покрашена в синий цвет, а задняя стена – в вишневый. Но при этом так и не отремонтирован сам каркас остановки. Коммунальщики продолжают косить траву и выметать мусор у бордюров.

Что насчет асфальтного ремонта дорог? В центре не видел, но друзья с ж/м «Комсомолец» говорят, что во вторую неделю июня у них «нагнали техники на Кольцо и дорожники там день и ночь работали». Кроме того, жители Никитовки говорят, что активно восстанавливают мост по улице Калашникова (хотя почему-то в СМИ его активно называется «по Бориса Макухи»).

Теперь немного о ценах. Приятно, что на молодые овощи/фрукты/корнеплоды они упали. Килограмм огурцов сейчас идет по 40-45 руб., помидоров – 80, клубники – 80-100, черешни – 35, картошки – 50 руб. Но уже поговаривают, что с 1 июля подорожает подсолнечное масло. Надеюсь, только слух.

Что касается крупных предприятий, то в Горловке пока не планируется новых запусков. Зато вот на 88 квартале открылся новый магазин – «Авоська». А возле «Дома кофе» видел баннер частной службы по уничтожению грызунов и насекомых в домах. Ну, и конечно прибавилось точек по продаже алкоголя, но на это уже не хочется даже обращать внимания.

В Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Горловки (а проще – поликлинике ЦГБ №2) перенесли детскую регистратуру на второй этаж, а также сами кабинеты педиатров. Скажем так, выделили им отдельный «уголок».

7-8 июня в Горловке были большие проблемы со связью Vodafone (МТС). О чем это я? Она попросту не работала несколько часов. Еще в черте города (куда люди обычно идут отдыхать) стали чаще встречать змей, в том числе гадюк. Плюс маленькое замечание – снова появились объявления «Купим рога оленей, лосей, сайгаков».