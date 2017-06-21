Переселенец стал «донецким куркулем». Новости

Переселенец из Донецка Сергей Кайдаш получил грант по программе «Донецкий украинский куркуль», чтобы выращивать чеснок в Александровском районе Донетчины.
До военного конфликта парень долгое время жил в Донецке. Начать собственное дело и заняться сельским хозяйством Сергей решил уже на новом месте. Свою идею выращивать чеснок он оформил в виде бизнес-плана и подал на конкурс мини-грантов.
Проект Сергея победил среди 30 различных предпринимательских идей и теперь получит финансирование из областного и районного бюджетов.
«Чеснок выбрал, потому что есть спрос на внутреннем рынке, и на старте не нужны большие земельные площади. Сейчас в моем распоряжении всего 40 соток земли, но в будущем районные власти обещали помочь и выделить около 2-х га. Кроме того, сама культура неприхотлива в уходе, для ее выращивания не нужно разрешительной документации, сложного оборудования и она показывает хорошую урожайность», – рассказывает предприниматель.
Одним из условий участия в проекте и получения финансирования является обязательство трудоустроить людей.
«На начальном этапе планирую взять одного постоянного работника, а в дальнейшем привлекать сезонных», – говорит Сергей Кайдаш.
Сбывать выращенное молодой бизнесмен планирует оптовикам, в колбасные цеха и хлебопекарни. В планах – заняться переработкой чеснока на специи.
Источник: Вчасно
Читайте также:
Комментарии