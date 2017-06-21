Законопроект о возвращении Донбасса не предусматривает военное положение, – депутат. Главная

Законопроект о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса не будет предусматривать введение военного положения. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает «Эспрессо.TV».
Он отметил, что сейчас над законопроектом по реинтеграции Донбасса работает рабочая группа, в состав которой входят народные депутаты, эксперты силовых ведомств и представители общественности.
По его словам, основные положения законопроекта уже в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности, а уже потом проект попадет и в Верховную Раду.
«Этот закон никоим образом не будет нарушать Конституцию Украины. Вопрос введения военного положения регулируется правовыми положениями, которые уже существуют и не зависят от закона о реинтеграции Донбасса», – отметил Герасимов.
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