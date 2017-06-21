С начала года в зоне АТО погибли 100 бойцов ВСУ, – Полторак. Главная

В течение этого года в зоне проведения АТО погибло 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сказал журналистам министр обороны Украины Степан Полторак перед заседанием правительства, передает «УНН».

«Как можно говорить о режиме тишины (в зоне АТО – ред.), когда 36 обстрелов было вчера. Были раненные, к сожалению. В этом году у нас погибло 100 человек. О каком режиме тишины можно говорить», – подчеркнул министр.

По словам Полторака, потери с другой стороны тоже являются адекватными, поскольку «ВСУ также научились воевать».