С начала года на Донбассе погибли 67 мирных жителей, – ООН. Главная

В Комитете по правам человека Организации объединенных наций (ООН) заявили, что на Донбассе в ходе конфликта с начала года погибли 67 мирных жителей, передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В этом году, с 1 января по 18 июня 2017 года, комитетом было зарегистрировано 375 жертв среди гражданского конфликта: 67 убитых и 308 раненых», – говорится в сообщении.

Согласно информации ООН, это на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, число жертв среди гражданского населения, вызванных обстрелами, удвоилось: 31 человек погиб и 178 получили ранения с 1 января по 18 июня 2017 года по сравнению с 12 убитыми и 76 ранеными за тот же период в 2016 году.

В ООН подчеркивают, что это свидетельствует о меняющемся характере конфликта, который усиливается с обеих сторон.