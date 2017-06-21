Австрия призвала наказать виновных в нападении на ОБСЕ на Донбассе. Главная

Австрийское представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвало привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства в Twitter, передает «Лига.Новости».

«Осуждаем вчерашнюю атаку с применением насилия на патрули Специальной мониторинговой миссии в контролируемой ДНР зоне. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – говорится в сообщении.

В ОБСЕ призвали обеспечить безопасный доступ для выполнения обязанностей наблюдателей.

Напомним, ранее сообщалось, что участники незаконного вооруженного формирования «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Читайте также: