На неподконтрольном Донбассе и зоне АТО проживают почти 700 тыс. детей. Главная

Почти 600 тыс. детей остались на временно неподконтрольной украинской власти территории и почти 100 тыс. проживают в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом на заседании парламента во время рассмотрения проекта закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантий безопасности детей» (регистрационный номер 3579), сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает «УНИАН».

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 231 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «Почти 12% детского населения Украины пострадало от оккупации Крыма, военной агрессии со стороны России на востоке Украины. Почти 600 тыс. детей остались на оккупированной территории, почти 240 тыс. детей сегодня являются внутренне перемещенными лицами, а также почти 100 тыс. детей сегодня проживают в зоне столкновения», – подчеркнул Кулеба.

По его словам, поэтому необходимо изменение законодательства, и поэтому президент Украины внес в парламент данный законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины», предусмотрев, что рост опасности для жизни и здоровья гражданского населения, прежде всего детей, в результате военных действий или вооруженных конфликтов; увеличение количества детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, а также семей с детьми, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, на нынешнем этапе является одним из основных угроз национальным интересам и национальной безопасности Украины.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым обеспечение особой заботы о ребенке и реализация его прав определяется как принцип внутренней политики. Также расширяется содержание основных принципов внутренней политики в социальной и гуманитарной сферах.

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