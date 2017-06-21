Из «ЛНР» в Украину спешат попасть сотни людей (Фото). Главная

В сети опубликовали фото с остановки транспорта в Луганске.

Сотни людей на остановке в Луганске в очереди ждут автобус, который довезет их до пункта пропуска, чтобы пересечь линию разграничения по направлению в подконтрольную украинским властям часть Луганщины. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в паблике «Оптимизация оптимизма» в Facebook.

В подписи к фото поясняется, что местные жители стоят в очереди на автобусной остановке в ожидании транспорта, который должен отвезти их на пункт пропуска «Станица Луганская». Оттуда они смогут продолжить свой путь в подконтрольную Украине Луганщину.