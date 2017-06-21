В Австралии сняли кино о Донбассе «Матери войны». Главная

Австралийский режиссер с украинскими корнями Стефан Бугрин и студия документального кино «Сквид» закончила работу над первой частью документального кинопроекта «Матери войны», посвященного судьбам женщин, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы завершили первую часть проекта, снятую по материалам, собранным на востоке Украины. Фильм отправлен на конкурсные программы ведущих международных фестивалей, в том числе известного в Австралии Мельбурнского фестиваля», – говорит режиссер.

Главной целью проекта, по словам автора, является просвещение. «Важно напомнить людям, что в Европе идет война, на которой гибнут люди. И длится это уже более двух лет», – замечает Стефан Бугрин.

Пока авторы проекта ждут ответа о готовности включить их фильм в фестивальный показ, режиссер начал работу над возможностью демонстрации кинопроекта в Сиднее.

Фильм рассказывает истории женщин-матерей из Запорожья и Харькова. Одна из героинь, Галина – руководитель главного волонтерского центра «Солдатский привал» в Запорожье. Ее сын погиб в 2014 году на передовой, и она решила присоединиться к волонтерскому движению. Юлия – фронтовой снайпер. У нее есть сын и дочь, которые ждут ее возвращения после окончания войны. Светлана – мать сына, которая прошла трудный путь возвращения тела своего ребенка с временно неподконтрольной украинской власти территории.

Проект австралийского режиссера, внука украинских эмигрантов, который решил больше рассказать счастливой Австралии об украинском горе, в значительной степени реализуется через краудфандинг и за средства украинской общины Австралии, которая собрала почти 20 тыс. долларов на его воплощение.

«Это был невероятно тяжелый опыт, но, хочу признаться, интересный опыт в моей жизни. Ничего из того, что я делал раньше, не было таким важным. Это личный проект для меня», – признается австралийский режиссер украинского происхождения.

Сегодня автор работает над продвижением этого продукта в Австралии и одновременно собирает средства на вторую часть фильма, о матерях войны из Западной Украины.

Напомним, в Украине снимают документальный фильм об участницах АТО под названием «Невидимый батальон». Это 6 историй о женщинах на войне, рассказанные тремя режиссерами.

Фото из открытых источников

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