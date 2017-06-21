В зоне АТО находятся 34 тыс. украинских военных. Главная

По состоянию на сегодня, 21 июня, в зоне проведения АТО на Донбассе несут службу 34 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Степан Полторак, передает «Корреспондент».

По словам министра, остальные военные проходят различного рода подготовку, в том числе в рамках учений на полигонах.

«ВСУ сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тыс. в зоне проведения АТО, которые выполняют боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка», – сказал Полторак.

Как сообщалось ранее, с начала года в зоне АТО погибли 100 украинских военнослужащих.