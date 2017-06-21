На Луганщине 9 человек не сдали ВНО. Главная

В Луганской области 9 человек не сдали внешнее независимое оценивание знаний из-за нарушения правил тестирования. Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Все 9 абитуриентов, нарушивших процедуры, были удалены с ВНО. Из них 5 нарушителей были выявлены на тестировании по украинскому языку и литературе.

Апелляции по проведению ВНО регламентным комиссиям от участников не поступали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области лучшие показатели качества знаний по шкале 7-12 баллов по украинскому языку и литературе имеют Северодонецк (69,3%), Рубежное (68,8%) и Лисичанск (67,4%).

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