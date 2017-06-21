Германия усиливает свое присутствие в миссии ОБСЕ на Донбассе. Главная

Численность немецких полицейских, наблюдающих за соблюдением режима прекращения огня на Украине в составе Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), увеличится с одного до десяти человек. Это решение правительства ФРГ, принятое в среду, 21 июня, не нуждается в утверждении депутатами германского бундестага, передает DW.com со ссылкой на dpa.

Участвовать в рейдах наблюдателей ОБСЕ немецкие полицейские не будут. Предполагается, что они поделятся опытом в качестве советников по стратегическим вопросам. В настоящее время в состав миссии ОБСЕ, по данным МИД ФРГ, входят 28 гражданских наблюдателей из Германии. В мае 2015 года правительство в Берлине откомандировало на восток Украины одного наблюдателя-полицейского.

Напомним, в апреле 2017 года в результате подрыва фугаса на пути следования автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области погиб наблюдатель, гражданин США. Еще один сотрудник миссии, гражданин Германии, был ранен.

Читайте также: