Писатель о своем выезде из Луганска: Это горечь утраты. Главная

Юрист и писатель Юрий Стребков (на фото) рассказал о том, как сложилась его судьба в 2014 году, и как он пережил начало боевых действий на Донбассе, в эфире «Громадського радіо».

Он рассказал, что сначала находился на Крымском полуострове, работал как правозащитник и адвокат. Когда началась аннексия Крымского полуострова, в связи с этими событиями выехал уже на материк и находился в Луганске. «На тот момент, когда я покидал Луганск, так нельзя было, определить: подконтрольная это территория или нет, потому что происходил как раз процесс входа войск с территории России в сам Луганск. И в этот момент, когда происходил ввод этих частей, я и выехал из Луганска впереди этих военных групп. Они входили с одной стороны города, а я выезжал с другой», – вспоминает он.

Писатель рассказал, что покинул Донбасс по нескольким причинам. «В первую очередь, из идеологических убеждений, потому что опасности я не боюсь, эти ситуации для меня не новые, но с точки зрения гражданина Украины я не мог находиться на этой территории, да и просто так жизнью рисковать никто не хочет, тем более я не военный, у меня не было оружия. Поэтому, находиться там во время боевых действий просто не было смысла», – рассказал Юрий Стребков.

Он поделился воспоминаниями, как уезжал из родного города. «Я стараюсь все делать запланировано, был разработан план своей поездки, я планомерно распределил время, не в суматохе. Это было не на бегу сделано, осмыслено, спокойно. Трудно описать это чувство, какая-то горечь, об утрате чего-то важного, частицы своей жизни, родины, там, где ты вырос, где ты много лет, скажем так, провел, рос в этой природе, в этом окружении, в этих эти домах, среди этих рек, полей, лесов. Поэтому, больше всего – это горечь утраты. Я не надеялся вернуться через две недели», – просуммировал Юрий.